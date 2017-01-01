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Рада изменила правила поступления в университеты

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Проект закона поддержал 321 депутат. Закон также регламентирует лицензирование ВУЗов, их структуру и предоставление статуса исследовательского университета.
Рада изменила механизм поступления абитуриентов в вузы
Рада изменила механизм поступления абитуриентов в вузы
Таисия Стеценко/ Корреспондент.net

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2299 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования. Об этом сообщает РБК-Украина в среду, 18 декабря.

За проект закона проголосовал 321 депутат.

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В частности, документом регулируется процедура лицензирования образовательной деятельности, поступления для обучения для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, студентоцентрованого обучения, форм получения образования, требований к руководителю учреждения высшего образования, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

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Так, в законе прописано, что при приеме на обучение в учреждения высшего образования учитываются достижения поступающих на международных олимпиадах; предусматривается расширение доступа к высшему образованию для лиц, которые законом признаны участниками боевых действий и которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в антитеррористической операции (операции Объединенных сил), обеспечении ее проведения, а также для военнослужащих военной службы по контракту. Также урегулируется прием на обучение иностранных граждан.

Документом также:

  • уточнено определение отдельных терминов;
  • упрощена процедура лицензирования образовательной деятельности в сфере высшего образования;
  • переосмыслен статус национального учреждения высшего образования, укреплен статус исследовательского университета и усилены требования для его предоставления;
  • созданы условия для развития междисциплинарных программ, образовательных программ общего и двойного диплома;
  • унормирована дуальная форма получения высшего образования;
  • установлены требования к ведению образовательной деятельности по так называемым регулируемым профессиям;
  • усовершенствована структура высших учебных заведений;
  • упорядочивается деятельность структурных подразделений.

Напомним, девятилетний вундеркинд бросил университет из-за конфликта с руководством. 

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Теги: университеты, ВУЗ, Рада, высшее образование, университет, Верховная Рада, ВУЗы
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