Рада изменила правила поступления в университеты

Проект закона поддержал 321 депутат. Закон также регламентирует лицензирование ВУЗов, их структуру и предоставление статуса исследовательского университета.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2299 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования. Об этом сообщает РБК-Украина в среду, 18 декабря.

За проект закона проголосовал 321 депутат.

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В частности, документом регулируется процедура лицензирования образовательной деятельности, поступления для обучения для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, студентоцентрованого обучения, форм получения образования, требований к руководителю учреждения высшего образования, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

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Так, в законе прописано, что при приеме на обучение в учреждения высшего образования учитываются достижения поступающих на международных олимпиадах; предусматривается расширение доступа к высшему образованию для лиц, которые законом признаны участниками боевых действий и которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в антитеррористической операции (операции Объединенных сил), обеспечении ее проведения, а также для военнослужащих военной службы по контракту. Также урегулируется прием на обучение иностранных граждан.

Документом также:

уточнено определение отдельных терминов;

упрощена процедура лицензирования образовательной деятельности в сфере высшего образования;

переосмыслен статус национального учреждения высшего образования, укреплен статус исследовательского университета и усилены требования для его предоставления;

созданы условия для развития междисциплинарных программ, образовательных программ общего и двойного диплома;

унормирована дуальная форма получения высшего образования;

установлены требования к ведению образовательной деятельности по так называемым регулируемым профессиям;

усовершенствована структура высших учебных заведений;

упорядочивается деятельность структурных подразделений.

Напомним, девятилетний вундеркинд бросил университет из-за конфликта с руководством.

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