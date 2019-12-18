В Одессе уничтожили наркотиков на 100 миллионов долларов

Правоохранители сожгли более 4 тонн наркотических веществ.

18 декабря в Одессе правоохранители уничтожили рекордную партию наркотических веществ. Наркотики были ранее изъяты, как вещественные доказательства в уголовных делах. Об этом сообщает портал УСИ.

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Под контролем сотрудников СБУ было сожжено более четырех тонн наркотиков: 3 тонны каннабиса, около 600 000 кг героина и 700 тысяч кг кокаина. Также были уничтожены и другие психотропные вещества. Общая сумма уничтоженных наркотиков составила порядка 100 миллионов долларов.



В СБУ сообщили, что процедуры уничтожения изъятых наркотиков в среднем происходят один раз в три года.

Напомним, СБУ накрыла канал контрабанды наркотиков из Южной Америки.

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