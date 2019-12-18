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В Одессе уничтожили наркотиков на 100 миллионов долларов

Комментариев: 1
Правоохранители сожгли более 4 тонн наркотических веществ.
Правоохранители уничтожили больше 4 тонн наркотиков
Правоохранители уничтожили больше 4 тонн наркотиков
usionline.com

18 декабря в Одессе правоохранители уничтожили рекордную партию наркотических веществ. Наркотики были ранее изъяты, как вещественные доказательства в уголовных делах. Об этом сообщает портал УСИ

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Под контролем сотрудников СБУ было сожжено более четырех тонн наркотиков: 3 тонны каннабиса, около 600 000 кг героина и 700 тысяч кг кокаина. Также были уничтожены и другие психотропные вещества. Общая сумма уничтоженных наркотиков составила порядка 100 миллионов долларов.

В СБУ сообщили, что процедуры уничтожения изъятых наркотиков в среднем происходят  один раз в три года.

Напомним, СБУ накрыла канал контрабанды наркотиков из Южной Америки.

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Теги: наркотики, Одесса, СБУ, партия наркотиков
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Комментариев (1)
Антибес    18.12.2019, 15:39
Оценка:  -1
Антибес
Ага!Уничтожили.Только вот наркота в Одессе резко на треть подешевела.)))))
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