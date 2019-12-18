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"Откуда взять деньги?" Зеленский высказался по пенсиям

Комментариев: 7
Президент Украины прокомментировал вопрос низких пенсий в стране.
Президент Зеленский на встрече с людьми
Президент Зеленский на встрече с людьми
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с людьми в селе Красная Слободка Киевской области прокомментировал вопрос низких пенсионных выплат. По словам Зеленского, повышение пенсий будет проводиться постепенно.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram Офисом президента. 

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По мнению президента Зеленского, “с пенсиями сложный вопрос“, однако власть постарается увеличить выплаты. 

“Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Но пока нам Минсоцполитики не предоставило всю схему. Они должны предложить схему с пенсиями, сказали, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать“ - отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для повышения выплат необходимы деньги, а поэтому нужно платить налоги.

Но надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги?  - президент

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“Мы все понимаем, что на 2,5 тысячи гривен человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Увеличим, но дайте время“, - подытожил президент. 

Напомним, 18 декабря в Киеве начались массовые протесты, которые закончились столкновениями с полицейскими. Причиной конфликта стало то, что митингующие хотели установить палатки под ВР, а правоохранители им помешали. 

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Теги: Владимир Зеленский, Пенсии, Украина
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Комментариев (7)
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SINOBI-LIFE    18.12.2019, 15:46
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Ну как и обещал - отобрать у коломойши,в чём вопрос???
VSHIVANKA    18.12.2019, 15:45
Оценка:  -1
VSHIVANKA
СКАКАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ ?
Зелибоба    18.12.2019, 15:41
Оценка:  0
Зелибоба
Русофобам: Американцы распределили украинцев на гаплогруппы. Большая часть из испытуемых (порядка 70 относится к группе, характерной для степняков, гаплогруппа R1a чаще всего соотносима с киргизами и узбеками, наполовину – с башкирами и казанскими татарами. Шо всё? никакие не славяне? ((((
ЗаУкраїну    18.12.2019, 15:29
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
Все попэрэдники тоже просили дать им время.Предпоследний правда обещал ПОКРАЩЕННЯ ВЖЭ ЗАВТРА...)))
Woodbrother    18.12.2019, 15:40
Оценка:  +1
Woodbrother
При Порошенко пенсиии выросли на 100-250 % и это безинфляционное повышение. У зеленого не лоха так не получится, потому что он тупой.
Зелибоба    18.12.2019, 15:43
Оценка:  0
Зелибоба
да только курс гривны пикировал вниз... при таком раскладе пенсия всё ровно была ниже чем при профессоре!
Кайдаш    18.12.2019, 15:28
Оценка:  +4
Кайдаш
Я думаю, что нужно было меньше nuздuть за последние 28 лет; и жили бы не хуже чем на западе
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