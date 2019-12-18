"Откуда взять деньги?" Зеленский высказался по пенсиям

Президент Украины прокомментировал вопрос низких пенсий в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с людьми в селе Красная Слободка Киевской области прокомментировал вопрос низких пенсионных выплат. По словам Зеленского, повышение пенсий будет проводиться постепенно.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram Офисом президента.

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По мнению президента Зеленского, “с пенсиями сложный вопрос“, однако власть постарается увеличить выплаты.

“Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Но пока нам Минсоцполитики не предоставило всю схему. Они должны предложить схему с пенсиями, сказали, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать“ - отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для повышения выплат необходимы деньги, а поэтому нужно платить налоги.

Но надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? - президент

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“Мы все понимаем, что на 2,5 тысячи гривен человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Увеличим, но дайте время“, - подытожил президент.

Напомним, 18 декабря в Киеве начались массовые протесты, которые закончились столкновениями с полицейскими. Причиной конфликта стало то, что митингующие хотели установить палатки под ВР, а правоохранители им помешали.

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