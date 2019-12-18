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В Херсоне водитель маршрутки на просьбу выдать билет нахамил пассажирке

Комментариев: 4
Водитель маршрутки в Херсоне на просьбу пассажирки выдать билет начал угрожать выкинуть её из маршрутки.
"Транспорт Херсона"
"Транспорт Херсона"
facebook.com

Вопиющий случай произошел 16 декабря в Херсоне. Водитель маршрутки угрожал пассажирке выкинуть ее из автобуса, когда женщина попросила выдать ей билет на проезд. Об этом сообщили «Транспорт Херсона» на своей странице в Facebook

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Как выяснилось, инцидент случился в автобусе на маршруте №20. На просьбу женщины выдать билет, водитель начал угрожать выбросить ее из маршрутки. После того, как пассажирка включила видео, водитель вернулся на свое место и больше в перепалку не вступал. Билет женщине он не выдал и денег не взял.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

На место происшествия вызвали полицию, после чего женщина написала заявление на водителя маршрутки.

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Теги: Херсон, Маршрутка
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Комментариев (4)
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Ira0956    18.12.2019, 17:12
Оценка:  -1
Ira0956
Европеец. да.
xapi3mat    18.12.2019, 17:07
Оценка:  +2
xapi3mat
вот это новости! баба ганя на житнем рынке послала гружчика васю кебенема...
mirbigstar    18.12.2019, 16:19
Оценка:  -4
mirbigstar
За базар надо отвечать...Как говорится,-вытащил ствол.значит стреляй.
chet_che    18.12.2019, 16:42
Оценка:  +2
chet_che
Да он, видимо, и обстрелял себе обе штанины, когда увидел, что начали записывать
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