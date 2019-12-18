В Херсоне водитель маршрутки на просьбу выдать билет нахамил пассажирке
Вопиющий случай произошел 16 декабря в Херсоне. Водитель маршрутки угрожал пассажирке выкинуть ее из автобуса, когда женщина попросила выдать ей билет на проезд. Об этом сообщили «Транспорт Херсона» на своей странице в Facebook.
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Как выяснилось, инцидент случился в автобусе на маршруте №20. На просьбу женщины выдать билет, водитель начал угрожать выбросить ее из маршрутки. После того, как пассажирка включила видео, водитель вернулся на свое место и больше в перепалку не вступал. Билет женщине он не выдал и денег не взял.
На место происшествия вызвали полицию, после чего женщина написала заявление на водителя маршрутки.
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