Верховный суд не позволял УПЦ МП сохранить свое название – Минкульт

В Кабмине прокомментировали решение Верховного суда по спору между Минкультом и УПЦ МП.

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Верховный Суд не принимал решение разрешить Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название. Об этом говорится в заявлении Министерства культуры молодежи и спорта заявило.

В ведомстве напомнили, что 22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Министерства культуры, согласно которому УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название.

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В министерстве обжаловали постановление Окружного админсуда в апелляционном и кассационном порядке. Отмечается, что постановлением Верховного Суда от 11 декабря 2019 кассационная жалоба Минкультуры оставлена без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда города Киева от 22 апреля 2019 оставлено без изменений.

Следует отметить, что на 17.12.2019 Окружной административный суд Киева не переходил к решению дела по существу. Таким образом, Верховный Суд не издавал постановление, “которым бы позволил Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не менять свое название“, - говорится в заявлении.

Напомним, 16 декабря появилось решение, которым Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить свое название. Суд запретил принудительное переименование церкви и ее структурных подразделений до решения по существу спора между УПЦ МП и Минкультуры.

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