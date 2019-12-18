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Верховный суд не позволял УПЦ МП сохранить свое название – Минкульт

Комментариев: 5
В Кабмине прокомментировали решение Верховного суда по спору между Минкультом и УПЦ МП.
В Минкульте прокомментировали решение Верховного Суда
В Минкульте прокомментировали решение Верховного Суда
facebook.com/Church.ua/

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Верховный Суд не принимал решение разрешить Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название. Об этом говорится в заявлении Министерства культуры молодежи и спорта заявило.

В ведомстве напомнили, что 22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Министерства культуры, согласно которому УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название.

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В министерстве обжаловали постановление Окружного админсуда в апелляционном и кассационном порядке. Отмечается, что постановлением Верховного Суда от 11 декабря 2019 кассационная жалоба Минкультуры оставлена без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда города Киева от 22 апреля 2019 оставлено без изменений.

Следует отметить, что на 17.12.2019 Окружной административный суд Киева не переходил к решению дела по существу. Таким образом, Верховный Суд не издавал постановление, “которым бы позволил Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не менять свое название“, - говорится в заявлении.

Напомним, 16 декабря появилось решение, которым Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить свое название. Суд запретил принудительное переименование церкви и ее структурных подразделений до решения по существу спора между УПЦ МП и Минкультуры.

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Теги: УПЦ МП, Министерство культуры, Верховный Суд
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Комментариев (5)
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ВыВсеВрети    18.12.2019, 17:07
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
как московские черти могут носить слово УКРАИНСКАЯ церковь????
Woodbrother    18.12.2019, 16:09
Оценка:  0
Woodbrother
Почему московские попы так стыдятся своего названия ?
DmitriyMakarov    18.12.2019, 17:05
Оценка:  0
DmitriyMakarov
Потому что наименование "УПЦ МП" это фантазия убогих адептов петькиной секты. Единственно правильное наименование - Украинская Православная Церковь, и точка.
Антибес    18.12.2019, 16:04
Оценка:  -3
Антибес
Минкульт?Что это?Культ минета?Не?
fkrfyfan    18.12.2019, 16:36
Оценка:  0
fkrfyfan
80 лет назад так называлось министерство гебельса
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