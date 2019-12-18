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В ГБР решили заново допросить всех свидетелей по делу Пашинского - СМИ

Комментариев: 1
Расследование фактически началось заново.
По делу Пашинского решили заново допросить всех свидетелей
По делу Пашинского решили заново допросить всех свидетелей
from-ua.com

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В Государственном бюро расследований приняли решение вновь провести допросы всех свидетелей по делу против бывшего нардепа Сергея Пашинского ("Народный фронт"). 

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Начались допросы (по делу Пашинского - ред.) заново", - сказал источник.

По его словам, это необходимо в связи с тем, что предыдущий орган досудебного расследования этого дела сделал это неэффективно. В деле проходит более 30 свидетелей.

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Как сообщалось 10 декабря, у Пашинского снова изъяли пистолет, которым он стрелял в Химикуса.

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Теги: пистолет, Пашинский, нардеп, стрельба, ГБР
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Комментариев (1)
Л_о_л_а    18.12.2019, 16:10
Оценка:  0
Л_о_л_а
эту мразь будут отмазывать?
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