В ГБР решили заново допросить всех свидетелей по делу Пашинского - СМИ

Расследование фактически началось заново.

По делу Пашинского решили заново допросить всех свидетелей from-ua.com

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В Государственном бюро расследований приняли решение вновь провести допросы всех свидетелей по делу против бывшего нардепа Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Начались допросы (по делу Пашинского - ред.) заново", - сказал источник.

По его словам, это необходимо в связи с тем, что предыдущий орган досудебного расследования этого дела сделал это неэффективно. В деле проходит более 30 свидетелей.

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Как сообщалось 10 декабря, у Пашинского снова изъяли пистолет, которым он стрелял в Химикуса.

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