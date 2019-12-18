В ГБР решили заново допросить всех свидетелей по делу Пашинского - СМИ
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В Государственном бюро расследований приняли решение вновь провести допросы всех свидетелей по делу против бывшего нардепа Сергея Пашинского ("Народный фронт").
Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Начались допросы (по делу Пашинского - ред.) заново", - сказал источник.
По его словам, это необходимо в связи с тем, что предыдущий орган досудебного расследования этого дела сделал это неэффективно. В деле проходит более 30 свидетелей.
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Как сообщалось 10 декабря, у Пашинского снова изъяли пистолет, которым он стрелял в Химикуса.
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