Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЗЕ подписал закон о продлении "особого статуса" ОРДЛО

Комментариев: 1
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении "особого статуса" ОРДЛО.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com

Президент Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» принятый. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины

Читай также: “Подмена понятий“: Россия раскритиковала изменения в Конституции Украины

В четверг 12 декабря народные депутаты приняли закон о продлении его действия еще на год. За  закон проголосовали - 320 народных депутата.

Напомним, Пенсии для жителей ОРДЛО: в ВР рассказали, когда рассмотрят закон

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, ОРДЛО, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
fkrfyfan    18.12.2019, 16:46
Оценка:  -1
fkrfyfan
А толку? Он же всёравно не работает и не будет работать в таком виде. Это просто бамажка
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь