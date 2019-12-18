ЗЕ подписал закон о продлении "особого статуса" ОРДЛО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении "особого статуса" ОРДЛО.
Президент Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» принятый. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
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В четверг 12 декабря народные депутаты приняли закон о продлении его действия еще на год. За закон проголосовали - 320 народных депутата.
Напомним, Пенсии для жителей ОРДЛО: в ВР рассказали, когда рассмотрят закон
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