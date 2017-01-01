Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

При обстреле Марьинки боевики убили мирного жителя – Штаб ООС

Комментариев: 0
Обстрел велся из стрелкового оружия.
От российской пули погиб мирный житель
От российской пули погиб мирный житель
Пресс-центр ООС

Читай также: Названо имя бойца, который вчера погиб на передовой

Около полудня в среду, 18 декабря, в Марьинке на Донбассе в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков погиб мирный житель. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу, - говорится в сообщении.

В Штабе отмечают, что обстрел велся из стрелкового оружия.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 17 декабря боевики 7 раз обстреливали подразделения украинских войск, в результате чего один военнослужащий погиб.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ООС, обстрел, Марьинка, смерть, убийство, мирный, боевики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь