При обстреле Марьинки боевики убили мирного жителя – Штаб ООС

Обстрел велся из стрелкового оружия.

Читай также: Названо имя бойца, который вчера погиб на передовой

Около полудня в среду, 18 декабря, в Марьинке на Донбассе в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков погиб мирный житель. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу, - говорится в сообщении.

В Штабе отмечают, что обстрел велся из стрелкового оружия.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 17 декабря боевики 7 раз обстреливали подразделения украинских войск, в результате чего один военнослужащий погиб.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.