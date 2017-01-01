Виновник ДТП под Тернополем на инвалидной коляске сбежал из больницы

Участник аварии уехал в Польшу.

Виновник масштабного ДТП в Тернопольской области на инвалидной коляске сбежал из больницы и уехал в Польшу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

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По данным следствия, 11 декабря, неподалеку от Тернополя Арсен Будий, управляя автомобилем Dacia Logan, выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус. Из-за столкновения 54-летняя женщина вылетела в лобовое стекло и попала под переднее колесо автобуса. От полученных травм она погибла.

Кроме этого, еще 6 пассажиров и сам водитель иномарки были госпитализированы с различными травмами. Последний попал в реанимационное отделение. Из-за состояния виновника происшествия, правоохранители не могли вызвать его на допрос или даже допросить в медучреждении, врачи предоставили все соответствующие справки.

Однако через несколько дней, 15 декабря, он покинул стены больницы на инвалидной коляске. С ним было двое коллег и бабушка. Как выяснилось, он выехал из Украины в Республику Польша. Последний раз его видели после прохождения пункта пропуска: он пересел в такси.

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Также правоохранители проверяют информацию о возможном пребывании подозреваемого на территории Италии. Сведения о месте пребывания Арсена. Будия можно сообщить в следственное управление полиции Тернопольской области по телефонам: (067) 935-49-11 или (067) 494-82-03.

Как сообщалось 11 декабря, в ДТП под Тернополем женщина вылетела через лобовое стекло и попала под колеса.

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