Названо имя заказчика убийства сына Соболева, - СМИ

Появилась первая информация о заказчике громкого убийства.

Подозреваемым в организации покушения на жизнь депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, которое состоялось 1 декабря 2019 года в центре столицы, оказался 25-летний Юсуп Абуев.

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Об этом пишет Dетектив-Info, ссылаясь на собственный информированный источник.

По информации издания, информация об Абуеве есть в судебном реестре и официальных базах данных.

Сообщается, что в октябре 2014 года Абуева остановили на Харьковском шоссе столицы. Он водил автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить тестирование. Тогда его одвергли административному взысканию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на год.

Затем, через два года Абуева еще раз привлекли к админответственности. 25 апреля, управляя автомобилем марки Jaguar XF он спровоцировал ДТП с автомобилем марки "Honda CR-V" на улице Большой Васильковской в Киеве. За что на него было наложено взыскание в виде штрафа в размере 340 грн и признано вину за правонарушение, предусмотренное ст.124 КУоАП Украины.

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Кроме того, 19 ноября 2019 году Абуев снова попал в поле зрение правоохранительных органов. С этого времени он находится в розыске. Профиль молодого человека есть в базе лиц, которые скрываются от правоохранителей. Согласно этой информации, уроженцу РФ, проживавшему по улице Замковецкой в Киеве, ранее судом была избрана мера пресечения в уголовном производстве. По этому делу Абуева подозревают в участии в составе организованной преступной группировки (ч. 1 ст. 255 УК Украины), похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины). По имеющейся информации, соответствующим производством занимается ДСР Национальной полиции.

Анкета Абуев в базе полицейских скриншот

Несмотря на все обстоятельства, Абуев мог встретиться с Лаврегой и заказать второму убийство Соболева. Известно, что сегодня Абуев скрывается в одной из стран Европейского союза.

Напомним, убийство 3-летнего сына Соболева "заказал" 25-летний россиянин. Стало известно, кто был заказчиком отца ребенка - бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева.

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