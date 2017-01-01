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Россия достроила железнодорожные пути на Крымском мосту

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Власти России завершили строительство железнодорожных путей на Крымском мосту.
Крымский мост
Крымский мост
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РФ завершила строительство железнодорожных путей на Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сообщают российские СМИ. 

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Завершение постройки ЖД путей официально подтвердила  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, - заявила российская служба.

Напомним, Россия провела запуски беспилотников в Крыму

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Теги: Росиия, Крымский мост
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