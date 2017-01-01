Россия достроила железнодорожные пути на Крымском мосту

Власти России завершили строительство железнодорожных путей на Крымском мосту.

РФ завершила строительство железнодорожных путей на Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сообщают российские СМИ.

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Завершение постройки ЖД путей официально подтвердила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, - заявила российская служба.

Напомним, Россия провела запуски беспилотников в Крыму

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