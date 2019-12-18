Военная помощь США: Украине предоставят противокорабельное оружие

На следующий год в бюджете США запланирована военная помощь Украине в размере 300 млн долларов.

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Выделение Украине помощи из оборонного бюджета США в размере 300 млн долларов даст возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Об этом на своей странице Facebook рассказала заместитель министра обороны Украины Алина Фролова.

Как и Нижняя Палата, Сенат поддержал выделение Украине 300 млн долларов для финансирования обороны и безопасности; это плюс 50 млн к предварительно запланированным. Бюджет включает и возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, - отметила Фролова.

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Она также подчеркнула важность принятия американских санкций против компаний, участвующих в строительстве “Северного потока-2“, ведь этот проект несет прямую угрозу региональной безопасности и расширяет границы гибридного влияния России на ключевых европейских игроков.

Напомним, стало известно, что поверенный США в Украине покидает свой пост 1 января. Таким образом, в Украине не будет не только американского посла, но и временного поверенного.

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