НАБУ поймало еще одного экс-депутата на незаконной компенсации за жилье
Бывший народный депутат получил 361 тысячи гривен компенсации за жилье несмотря на наличие квартиры в столице.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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“В среду, 18 декабря 2019 года, прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который незаконно получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья“, - отмечают в ведомстве.
Однако детективы выяснили, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. гривень компенсаций.
Сейчас бывшему избраннику инкриминируют злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.
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Как сообщалось 17 декабря, детективы НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады VIII созыва, который, злоупотребляя служебным положением незаконно получил 738 000 гривен компенсации из госбюджета.