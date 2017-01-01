НАБУ поймало еще одного экс-депутата на незаконной компенсации за жилье

Бывшему парламентарию инкриминируют злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.

Оказалось, что у нардепа была своя квартира в столице rada.gov.ua

Бывший народный депутат получил 361 тысячи гривен компенсации за жилье несмотря на наличие квартиры в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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“В среду, 18 декабря 2019 года, прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который незаконно получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья“, - отмечают в ведомстве.

Однако детективы выяснили, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. гривень компенсаций.

Сейчас бывшему избраннику инкриминируют злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.

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Как сообщалось 17 декабря, детективы НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады VIII созыва, который, злоупотребляя служебным положением незаконно получил 738 000 гривен компенсации из госбюджета.