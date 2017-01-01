Впервые суд оправдал украинца за выращивание медицинского каннабиса

Инвалид курил коноплю для борьбы с болевым синдромом.

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Суд под Николаевом оправдал инвалида, растившего коноплю как лекарство для собственного использования. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Хельсинской группы по правам человека.

По словам правозащитников, инвалид первой группы Виталий Румянцев курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли. Об этом в полицию заявил сосед Румянцева, и во время обыска правоохранители нашли не только восемь кустов каннабиса, которые вырастил инвалид, но еще триста кустов дикорастущей конопли, которую также “записали“ на Румянцева.

Борьба за восстановление справедливости в “деле Румянцева“ впоследствии превратилась в борьбу на изматывание обвиняемого. Он живет в отдаленном селе, в 60 километрах от райцентра, где проходил суд, ему трудно говорить и передвигаться без посторонней помощи, - сообщает УХГСПЧ.

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Инвалида едва не осудили на семь лет, но в дело вмешались правозащитники, они начали ездить на суды и сделали процесс публичным.

Позже Румянцева обвинили в том, что он выращивал уже 18 кустов — за это предусмотрена уголовная ответственность, но обвиняемый мог отделаться штрафом. Румянцев отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса, отмечают правозащитники.

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17 декабря 2019 года Вознесенский суд полностью оправдал Виталия Румянцева. Суд признал недопустимыми доказательства, а факт выращивания 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.

Напомним, в Одессе уничтожили наркотиков на 100 миллионов долларов. Правоохранители сожгли более 4 тонн наркотических веществ, в том числе 3 тонны конопли.

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