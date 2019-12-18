В "ЛНР" вынесли приговор "латвийскому шпиону"

"Шпион" якобы работал на латвийские спецслужбы с 2004 года под псевдонимом "Эльф", а с 2014 года действовал в "ЛНР".

Так называемый "верховный суд ЛНР" приговорил к 10,5 годам лишения свободы мужчину, которого называют гражданином Латвии. Он якобы работал на спецслужбу своей страны, сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на "МГБ ЛНР" в среду, 18 декабря.

Сепаратисты утверждают, что мужчину зовут Валентис Веселовс (Валентин Веселов) и он якобы работал на латвийские спецслужбы с 2004 года под псевдонимом "Эльф", а с 2014 года действовал на территории, подконтрольной "ЛНР".

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"С использованием технических средств Веселов В. собирал и передавал сведения военного характера в отношении подразделений "народной милиции", информацию о социально-политической и экономической ситуации в "республике", а также иные сведения, которые латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности "Луганской народной республики", – говорится в сообщении.

Задержанного обвинили в "шпионаже", а "верховный суд ЛНР" приговорил его к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в октябре в "ЛНР" женщину приговорили к 14 годам заключения за "госизмену".

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