У полиции Крыма появился свой офис

У полиции Крыма появился свой главк и кинологический центр .

Во вторник 17 декабря состоялось открытие обновленного помещения для нацполиции Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Сейчас главное управление крымской полиции располагается в г. Херсон. Об этом сообщила пресс-служба нацполиции на своем сайте.

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В пресс-службе заявили что, помещение оборудовано с учетом потребностей каждого отдельного сотрудника. Служебные кабинеты оборудованы современной мебелью, компьютерной техникой и всем необходимым для выполнения своих обязанностей личным составом подразделения.

Кроме этого, на территории Генического района создан современный Кинологический центр. Он оснащен всем необходимым для содержания и подготовки служебных собак. Обустроены вольерные комплексы, места для выгула собак - прокомментировали в нацполиции.

Напомним, Арестован организатор в деле, где фигурируют ветераны “Пума“ и “Буча“

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