Заморила голодом сына: Киевский суд отменил приговор для горе-матери

Прокуратура требует вынести более суровый приговор киевлянке, которая заморила голодом годовалого ребенка.

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Киевская прокуратура добилась отмены приговора суда первой инстанции, который приговорил к 8 годам лишения свободы женщину, заморившую голодом своего годовалого сына.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой умышленным убийством малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Столичная прокуратура категорически не соглашалась с квалификацией преступления и с назначенным наказанием, которое считала слишком мягким, поэтому обжаловала приговор.

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В среду, 18 декабря, Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд другим составе суда. Кроме того, суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Полный текст приговора озвучат 24 декабря.

Напомним, в декабре прошлого года в Киеве молодая женщина оставила малолетних сына и дочь в квартире на 11 дней без присмотра. Вернувшись домой, она обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось, что прокуратура завершила расследование против женщины, бросившей двоих малолетних детей без присмотра, один из которых впоследствии умер от голода. Ей грозит от 10 лет тюремного заключения до пожизненного срока.