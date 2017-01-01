НАБУ и САП требуют у Зеленского ветировать закон о снятии иммунитета

Антикоррупционные органы раскритиковали принятый сегодня закон №2237.

Проголосованный 18 декабря Верховной Радой Украины законопроект №2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности убавит эффективность расследования преступлений, совершенных действующими нардепами. Об этом говорится в заявлении НАБУ и САП.

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“Так, согласно законопроекту №2237, Генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований - то есть начать расследование. Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование“, - говорится в обращении.



В антикоррупционных органах также отмечают, что в законе есть еще немало процессуальных аспектов, которые могут заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП.

Напомним, сегодня ВР поддержала законопроект №2237 об отмене депутатской неприкосновенности во втором чтении.

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