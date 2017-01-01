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В Слуге народа заявили, что нардепы "скинутся" на новогодний корпоратив

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Народным депутатам придется заплатить из своего кармана по 2-3 тысячи гривен, прогнозирует Александр Корниенко.
Александр Корниенко изменил свое мнение относительно того, кто должен оплачивать корпоратив
Александр Корниенко изменил свое мнение относительно того, кто должен оплачивать корпоратив
Александр Корниенко / Facebook

В провластной партии Слуга народа решили не привлекать спонсоров к проведению новогоднего корпоратива. Нардепы оплатят вечеринку из собственного кармана. Об этом сказал народный депутат, глава партии Александр Корниенко в комментарии YouTube-каналу Pavlovsky News в среду, 18 декабря.

"Другое решение фракция приняла. Люди будут скидываться. Как-будто идешь просто в кафе и платишь за столик. В районе 2-3 тысяч гривен. Если взять миллион и разделить на 300 человек, то где-то так выйдет", – отметил Корниенко.

В то же время глава партии отказался ответить журналисту на вопрос о якобы отсутствии юридических адресов у ряда фирм, которые пожертвовали по 3 млн гривен для Слуги народа. Корниенко посоветовал "обратиться в компанию Bihus".

"Они делали расследование. Там можно уточнить, почерпнуть это", – заявил он.

На прошлой неделе стало известно, что Слуга народа проведет новогодний корпоратив. Тогда Александр Корниенко сообщил, что политсила проведет вечеринку в одном из самых дорогих киевских ночных клубов – CHI. Он оценил это мероприятие в миллион гривен. Также на корпоративе будут отдыхать представители Офиса президента и Кабмина.

Ранее сообщалось, что для нардепов Слуги народа проведут еще один тренинг – чтобы повысить их цифровую грамотность и научить заполнять налоговые декларации.

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Теги: Корниенко, депутаты, видео, отдых, вечеринка, корпоратив, нардепы, нардеп, народные депутаты., Слуга народа, видео youtube, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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