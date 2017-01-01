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Во Львове от аномальной температуры расцвели деревья

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Деревья начали расцветать и пускать почки в связи с аномальными температурами, не свойственными для средины декабря.
Во Львове расцвели деревья
Во Львове расцвели деревья
Facebook Евгения Поликарпова
 
Во Львове в середине декабря расцвели магнолия и калина, о чем начали сообщать местные жители в соцсетях и публиковать снимки аномалии.
 
Как известно, по всей территории Украины отмечается чрезвычайно теплая, как для зимы, погода, что и повлекло сбой в природе.
 
"17 декабря. Львов. Калина ароматная полностью расцвела. Магнолия имеет почки 2 см. Орешник пустил "серьги". Яблоки, словно свежие, висят на дереве. Весенний процесс пошел. Пчел ждут не лучшие времена", – написала на своей странице в Facebook журналист Евгения Поликарпова.
 
В среду, по данным Укргидрометцентра, во Львове ожидается до 14 градусов тепла.
 
 
 
Также сообщалось, что за последние 30 лет в Украине температура растет вдвое быстрее, чем в среднем на планете.
 

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Теги: рекорд, Львов, температура, аномалия
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Источник: korrespondent.net

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