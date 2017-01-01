Во Львове от аномальной температуры расцвели деревья

Деревья начали расцветать и пускать почки в связи с аномальными температурами, не свойственными для средины декабря.

Во Львове в середине декабря расцвели магнолия и калина, о чем начали сообщать местные жители в соцсетях и публиковать снимки аномалии.

Как известно, по всей территории Украины отмечается чрезвычайно теплая, как для зимы, погода, что и повлекло сбой в природе.

"17 декабря. Львов. Калина ароматная полностью расцвела. Магнолия имеет почки 2 см. Орешник пустил "серьги". Яблоки, словно свежие, висят на дереве. Весенний процесс пошел. Пчел ждут не лучшие времена", – написала на своей странице в Facebook журналист Евгения Поликарпова.

В среду, по данным Укргидрометцентра, во Львове ожидается до 14 градусов тепла.

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