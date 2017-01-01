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В НАБУ рассказали, куда деваются конфискованные деньги коррупционеров

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В Украине активно создаются специализированные учреждения по розыску и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Зачастую деньги коррупционеров пополняют оборонный бюджет
Зачастую деньги коррупционеров пополняют оборонный бюджет
nabu.gov.ua
 
В Национальном антикоррупцинном бюро заявили, что изъятые у коррупционеров деньги направляют в государственный бюджет, о чем стало известно со слов детектива бюро в пресс-службе Facebook.
 
"Согласно законодательству Украины, средства, конфискованные за совершение коррупционных преступлений, направляются в государственный бюджет Украины, используются в специализированном фонде обеспечения обороноспособности и безопасности Украины", - пояснил детектив.
 
Еще он пояснил, что политики часто решают направить средства на другие социально чувствительные сферы в PR-целях.
 
"В любой стране мира средства, конфискованные от коррупционных преступлений, используются, скорее, как приятный бонус, чем как гарантированный и стабильный источник доходов", - отметили в НАБУ.
 
Заметим, что конфискация имущества является видом наказания и инструментом принудительного взыскания незаконно полученных средств в доход государства.
 
На сегодня активно создаются специализированные учреждения по розыску и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
 
Расследования в НАБУ начинают если сумма преступления составляет минимум 500 прожиточных минимумов граждан, действительных на момент преступления. С 1 января 2019 года эта сумма составляет 960,5 тыс. грн.
 

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Теги: бюджет, коррупция, конфискация, НАБУ, Артем Сытник
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Источник: korrespondent.net

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