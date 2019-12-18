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В Раде 250 детей проголосовали за мир, 1 против

Комментариев: 5
В ходе торжественного заседания в честь дня Святого Николая Раду посетили дети.
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
facebook.com

В Верховной Раде Украины состоялось торжественное заседание в честь дня Святого Николая, который принято отмечать 19 декабря. В парламент пришли дети, которых решили поздравить накануне праздника. Об этом сообщает журналист Александр Кужельный на своей странице в Facebook

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Председатель Дмитрий Разумков предложил детям проголосовать. Голосовали за мир и счастливое будущее. Из присутствующих 250 - ЗА, 1 - Против.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Напомним, Верховная Рада приняла закон об акцизах на спирт и горючее

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Теги: Рада, Дети, День Святого Николая
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Комментариев (5)
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fkrfyfan    18.12.2019, 19:46
Оценка:  -1
fkrfyfan
А чего у епифашки борода посидела. Никогда не знал что св.николай с библией ходит
Coюзник    18.12.2019, 19:38
Оценка:  0
Coюзник
Скорее всего ребенок от волнения нажал не ту кнопку ...
Крым-Украина    18.12.2019, 19:32
Оценка:  +2
Крым-Украина
Ну, значит будет будущим Президентом.
Avenger_    18.12.2019, 19:15
Оценка:  -2
Avenger_
У одного вместо головы выросла кастрюля.Наследственность плохая походу..
Woodbrother    18.12.2019, 19:30
Оценка:  -3
Woodbrother
У вас вместо головы портрет путена. Как вы живете на своей россии без мозгов ?
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