В Раде 250 детей проголосовали за мир, 1 против

В ходе торжественного заседания в честь дня Святого Николая Раду посетили дети.

В Верховной Раде Украины состоялось торжественное заседание в честь дня Святого Николая, который принято отмечать 19 декабря. В парламент пришли дети, которых решили поздравить накануне праздника. Об этом сообщает журналист Александр Кужельный на своей странице в Facebook.

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Председатель Дмитрий Разумков предложил детям проголосовать. Голосовали за мир и счастливое будущее. Из присутствующих 250 - ЗА, 1 - Против.

Скриншот facebook.com

Напомним, Верховная Рада приняла закон об акцизах на спирт и горючее

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