В Раде 250 детей проголосовали за мир, 1 против
В ходе торжественного заседания в честь дня Святого Николая Раду посетили дети.
В Верховной Раде Украины состоялось торжественное заседание в честь дня Святого Николая, который принято отмечать 19 декабря. В парламент пришли дети, которых решили поздравить накануне праздника. Об этом сообщает журналист Александр Кужельный на своей странице в Facebook.
Читай также: Антикоррупционеры раскритиковали решение Рады по неприкосновенности
Председатель Дмитрий Разумков предложил детям проголосовать. Голосовали за мир и счастливое будущее. Из присутствующих 250 - ЗА, 1 - Против.
Напомним, Верховная Рада приняла закон об акцизах на спирт и горючее
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.