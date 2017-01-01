Верховная Рада приняла закон об акцизах на спирт и горючее

Законопроект поддержали 316 нардепов. Закон упростил условия лицензирования для субъектов хозяйствования.

Рада одобрила закон об акцизах на спирт и горючее

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога. Об этом сообщается на портале парламента в среду, 18 декабря.

За соответствующее решение проголосовали 316 нардепов.

"Законом усовершенствована работа системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЕАРПСЕ) и упрощены условия лицензирования для субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Законом, в частности:

- пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения полного или спирта этилового на акцизных складах;

- определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные, и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.

- также предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать составлять способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную),

- отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа.

Для промышленных потребителей продлен срок представления справки формы 2 до 15 календарных дней; уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего.

Кроме того, законом предусмотрена возможность оформления векселя для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.

Напомним, что ранее Зеленский озвучил стратегию борьбы с теневым рынком алкоголя. С 2016 года финансовый результат госпредприятия Укрспирт уменьшился почти в пять раз. Виной тому являются теневые рынки.

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