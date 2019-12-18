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Бизнесмен получил срок за финансирование сепаратистов

Комментариев: 1
Задержанный не только платил налоги сепаратистам Донбасса, но и поставлял продовольственную помощь незаконным учреждениям.
Задержанного засудили по статье о финансировании терроризма
Задержанного засудили по статье о финансировании терроризма
 
В Донецкой области к 8 годам заключения заочно приговорили руководителя предприятия, который финансировал сепаратистов "ДНР", пишет в среду, 18 декабря, пресс-центр СБУ.
 
Выяснилось, что в 2015 году житель временно оккупированной Макеевки перерегистрировал украинское общество с ограниченной ответственностью на временно неподконтрольной территории Донецкой области. Там он открыл счет в "Центральном республиканском банке ДНР".
 
 
Бизнесмен ежегодно перечислял в бюджет боевиков почти одиннадцать миллионов гривен. Более того, он поставлял продовольственные наборы для нужд "Макеевской городской администрации "ДНР".
 
Решением Константиновского горрайонного суда фигуранта признали виновным в совершении преступления по статье о финансировании терроризма  (2 ст. 258-5 УК Украины).
 
Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.
 
Служба безопасности Украины за год разоблачила 115 участников незаконных вооруженных формирований и их пособников.
 

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Теги: суд, финансирование, бизнесмен, сепаратисты, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    18.12.2019, 20:00
Оценка:  -2
bertal
Статья про Ахметова? А то не очень понятно, почему , одним можно, а другим нельзя
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