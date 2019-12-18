Бизнесмен получил срок за финансирование сепаратистов

Задержанный не только платил налоги сепаратистам Донбасса, но и поставлял продовольственную помощь незаконным учреждениям.

Задержанного засудили по статье о финансировании терроризма

В Донецкой области к 8 годам заключения заочно приговорили руководителя предприятия, который финансировал сепаратистов "ДНР", пишет в среду, 18 декабря, пресс-центр СБУ.

Выяснилось, что в 2015 году житель временно оккупированной Макеевки перерегистрировал украинское общество с ограниченной ответственностью на временно неподконтрольной территории Донецкой области. Там он открыл счет в "Центральном республиканском банке ДНР".

Бизнесмен ежегодно перечислял в бюджет боевиков почти одиннадцать миллионов гривен. Более того, он поставлял продовольственные наборы для нужд "Макеевской городской администрации "ДНР".

Решением Константиновского горрайонного суда фигуранта признали виновным в совершении преступления по статье о финансировании терроризма (2 ст. 258-5 УК Украины).

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

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