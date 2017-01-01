СБУ задержала главаря криминальной группировки на Донбассе

По информации силовиков, главой банды руководили российские спецслужбы для дестабилизации ситуации в Украине.

Служба безопасности задержала одного из глав криминальной группировки в Луганской области, говорится в пресс-центре СБУ в среду, 18 декабря.

Представители этой группировки координируют деятельность так называемых "воров в законе" и связанных с ними организованных групп.

"По замыслу кураторов из РФ, обострение криминогенной обстановки в Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали одного из руководителей этой группировки, который прибыл из Южного Кавказа. Ранее он был объявлен в Украине в розыск, но прибыл в Луганскую область под другим именем.

"Злоумышленник должен был координировать деятельность преступных группировок и установить контроль над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона. За противоправную деятельность иностранец планировал создать механизм влияния на местные органы государственной власти. Действиями уголовника руководил связанный со спецслужбами РФ, пять раз судимый Лоту Гули, который сейчас проживает в странах Ближнего Востока", - проинформировали в СБУ.

Во время обысков у него нашли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Открыто дело по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины). Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.