Из-за нехватки средств не будут в полном объеме профинансированы некоторые госпрограммы.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о проблемах с наполнением бюджета. Такое заявление он сделал в среду, 18 декабря, во время открытия Офиса противодействия рейдерству, сообщает УНИАН.

"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы", - сказал он.

Среди причин недовыполнения бюджета премьер назвал укрепление гривны, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на этот год.

Отметим, за январь-октябрь 2019 года бюджет выполнен с дефицитом в размере 30,278 миллиарда гривен, что в 5 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года.

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