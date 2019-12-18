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Гончарук заявил о проблемах с наполнением бюджета

Комментариев: 4
Из-за нехватки средств не будут в полном объеме профинансированы некоторые госпрограммы.
В Украине открыли Офис противодействия рейдерству
В Украине открыли Офис противодействия рейдерству
kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о проблемах с наполнением бюджета. Такое заявление он сделал в среду, 18 декабря, во время открытия Офиса противодействия рейдерству, сообщает УНИАН.

"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы", - сказал он.

Среди причин недовыполнения бюджета премьер назвал укрепление гривны, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на этот год.

Отметим, за январь-октябрь 2019 года бюджет выполнен с дефицитом в размере 30,278 миллиарда гривен, что в 5 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года.

 

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Теги: бюджет, бюджет Украины, Госбюджет, Дефицит бюджета, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    18.12.2019, 19:50
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НУЖНО ПРОСТО ИНТЕНСИВНЕЕ СКАКАТЬ И ВЫУЧИТЬ НОВУЮ КРИЧАЛКУ ПРО КЛЯТЫХ М. ОСКАЛЕЙ !!!
СУГС !!!
Woodbrother    18.12.2019, 19:26
Оценка:  -1
Woodbrother
Правительство квартальных клоунов начала делать то же самое, что и янукович в свое время - разваливать промышленность, мелкий и средний бизнес. В отличии от януковичв валят они все гораздо быстрее. проФФесор на третьем году столкнулся с проблемами а клоуны управились за 7месяцев.
МаксимУм    18.12.2019, 19:32
Оценка:  +4
МаксимУм
Всё украдено до нас))) это петькины украли...
SINOBI-LIFE    18.12.2019, 19:38
Оценка:  -2
SINOBI-LIFE
За базар отвечаешь,ушлёпок???
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