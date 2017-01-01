КСУ отказался восстанавливать своего экс-главу в должности судьи - СМИ
Судьи Конституционного суда отказались восстановить в должности судью Станислава Шевчука. Соответствующее решение было принято во время голосования в среду, 18 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на осведомленный источник в суде.
"Только что состоялось спецзаседание, на котором рассматривался вопрос восстановления Шевчука. Ему было отказано в восстановлении", - отметил собеседник.
По словам источника, большинство судей высказались против восстановления бывшего председателя суда Шевчука в должности судьи.
Напомним, 14 мая судьи КСУ проголосовали о недоверии главе суда, а также за его отставку. Сам Шевчук считает решение судей антиконституционным переворотом.
Новым главой КСУ была назначена Наталья Шаптала, но ее полномочия закончились в сентябре. Вместо нее главой КСУ избрали Александра Тупицкого.
А 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда. Однако, приступить к исполнению обязанностей он не смог, поскольку его не пускали в помещение.
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