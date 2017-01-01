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КСУ отказался восстанавливать своего экс-главу в должности судьи - СМИ

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Судьи Конституционного суда не поддержали восстановление Станислава Шевчука в должности судьи.
Станислава Шевчука не восстановили в должности судьи КСУ
Станислава Шевчука не восстановили в должности судьи КСУ
ukrinform.ru

Судьи Конституционного суда отказались восстановить в должности судью Станислава Шевчука. Соответствующее решение было принято во время голосования в среду, 18 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на осведомленный источник в суде.

"Только что состоялось спецзаседание, на котором рассматривался вопрос восстановления Шевчука. Ему было отказано в восстановлении", - отметил собеседник.

По словам источника, большинство судей высказались против восстановления бывшего председателя суда Шевчука в должности судьи.

Напомним, 14 мая судьи КСУ проголосовали о недоверии главе суда, а также за его отставку. Сам Шевчук считает решение судей антиконституционным переворотом.

Новым главой КСУ была назначена Наталья Шаптала, но ее полномочия закончились в сентябре. Вместо нее главой КСУ избрали Александра Тупицкого.

А 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда. Однако, приступить к исполнению обязанностей он не смог, поскольку его не пускали в помещение.

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Теги: Конституционный суд, судьи, судья, голосование, КСУ
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Источник: korrespondent.net

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