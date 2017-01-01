ЖК "City Park" от СГ “Синергия” признан лучшим жилым комплексом Киевской области в премии IBUILD-2019

Уже традиционно, в декабре состоялась официальная церемония награждения победителей VII Всеукраинской строительной премии IBUILD-2019. В этом году, в премии приняли участие более 300 номинантов в категориях: Лучший среди равных, Измерение успеха, Открытие года. Выбор победителей для экспертного профессионального жюри стал настоящим испытанием, поскольку в конкурсе участвовали только лучшие игроки рынка недвижимости Украины, а это значит, что организаторам, Конфедерации Строителей Украины (КСУ) удалось обеспечить достаточно высокий уровень конкуренции среди участников. ЖК “City Park“ от Строительной Группы “Синергия“ одержал победу в категории “Измерение успеха“ и был признан как “Лучший жилой комплекс пригорода“.

Авторитетное профильное жюри премии, состоящее из экспертов рынка недвижимости Украины, отметило, что ЖК “City Park“ практически во всем опередил своих конкурентов. Это стало возможным благодаря подходу Строительной Группы “Синергия“ к реализации данного проекта. Тут и одно из лучших соотношений “цена-качество” на рынке недвижимости Киевской области, а также удачный выбор его местоположения, что способствовало победе в закрытом голосовании.

ЖК “City Park“ находится в зеленой зоне соснового леса, совсем рядом с “Центральным Парком“, при въезде в курортный городок Ирпень. Данный район считается “негласным центром города“ и имеет удобную развитую инфраструктуру: супермаркеты, поликлиники, детские сады и школы, барбершопы, салоны красоты, кафе и рестораны и многое другое. Ко всему этому, стоит подчеркнуть удачное транспортное сообщение со столицей - прямой выезд на новую трассу, без транзитного транспорта, а это всего лишь 15 минут до ст.м. Академгородок.

ЖК “City Park“ - это комплекс класса “комфорт +”, построенный по монолитно-каркасной технологии с использованием качественных и экологичных материалов от надежных поставщиков Строительной Группы “Синергия“. Следствием строительства по данной технологии являются квартиры без несущих стен - “квартиры-трансформеры”, а также огромная вариативность планировок, от относительно небольших однокомнатных - 34,7 кв. м. до просторных трехкомнатных - более 80 м. кв.

В то же время стоит отметить, что Строительная Группа “Синергия“ уделила огромное внимание внешнему и внутреннему благоустройству жилого комплекса. Придомовая территория комплекса выполнена в концепции “двор-парк“ с современным ландшафтным дизайном, разновозрастными зонами отдыха для детей и взрослых. Экологичность комплекса подчеркнута в его архитектуре и дизайне - это современный концептуальный экстерьер, с простыми линиями фасада, панорамными окнами, часть которых выходит на “Центральный парк”, просторными удобными подъездами и яркими природными цветами фасада, которые подчеркивают его статус “эко“.

Вместе с тем, эксперты отметили высокий уровень надежности комплекса. В 2019 году Строительная Группа “Синергия“ ввела в эксплуатацию 570 квартир в 4-х домах ЖК “City Park“. Учитывая значительный прирост спроса на ЖК “City Park“ в текущем году, девелопер анонсировал и уже начал строительство второй очереди комплекса.

Стоит отметить, что застройщик с 2018 года является активным членом КСУ, и вносит весомый вклад в развитие строительной отрасли Украины.

“От имени команды Строительной Группы “Синергия“, я хочу поблагодарить Конфедерацию Строителей Украины за столь значительный вклад в развитие строительной отрасли Украины!

Для нас, победа ЖК “City Park“ в номинации “Лучший жилой комплекс пригорода“ по версии премии “IBUILD“, является главным профессиональным признанием достижений команды “Строительной Группы “Синергия” в строительной отрасли. Безусловно, это стимул двигаться вперед и развиваться, создавать и реализовывать новые интересные проекты, которые, возможно, станут флагманами развития рынка недвижимости в следующем году“, - прокомментировал победу Генеральный директор Строительной Группы“ Синергия “Игорь Оверко.