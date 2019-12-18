В Украину приедет новый еврокомиссар по вопросам расширения ЕС

Должность еврокомиссара ранее занял венгр Оливер Вархейи. Точная дата пока неизвестна, но ее назовут в ближайшие дни.

Новый европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения, венгр Оливер Вархейи намерен в ближайшее время посетить Украину. Об этом заявил глава группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Вагнер в Страсбурге, передает Интерфакс-Украина в среду, 18 декабря.

"Комиссар Вархейи передал вам свои поздравления. Этим утром во время встречи мы обсуждали украинский вопрос, и он готовит свой визит в Киев. Конкретная дата, как я надеюсь, станет известна в ближайшие дни", - сказал Вагнер.

По его словам, для нового комиссара "Украина находится в приоритетах повестки дня, как это было для нас все это время".

Напомним, что ранее глава Евросовета поговорил с Зеленским о санкциях. Преемник Дональда Туска заверил президента Украины в дальнейшей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Премьер анонсировал обновление Соглашения об ассоциации с ЕС

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet