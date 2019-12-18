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В Украину приедет новый еврокомиссар по вопросам расширения ЕС

Комментариев: 2
Должность еврокомиссара ранее занял венгр Оливер Вархейи. Точная дата пока неизвестна, но ее назовут в ближайшие дни.
Новый еврокомиссар по вопросам расширения ЕС вскоре посетит Украину
Новый еврокомиссар по вопросам расширения ЕС вскоре посетит Украину
УНН

Новый европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения, венгр Оливер Вархейи намерен в ближайшее время посетить Украину. Об этом заявил глава группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Вагнер в Страсбурге, передает Интерфакс-Украина в среду, 18 декабря.

"Комиссар Вархейи передал вам свои поздравления. Этим утром во время встречи мы обсуждали украинский вопрос, и он готовит свой визит в Киев. Конкретная дата, как я надеюсь, станет известна в ближайшие дни", - сказал Вагнер.

По его словам, для нового комиссара "Украина находится в приоритетах повестки дня, как это было для нас все это время".

Напомним, что ранее глава Евросовета поговорил с Зеленским о санкциях. Преемник Дональда Туска заверил президента Украины в дальнейшей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

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Теги: ЕС, Украина-ЕС, Евросоюз, Еврокомиссар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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farfalle    18.12.2019, 20:17
Оценка:  -1
farfalle
На всякий случай подмойтесь, кастрюли))
MNI1957    18.12.2019, 19:56
Оценка:  +2
MNI1957
а бандерлогов слово "комиссар",не напрягает?
толян04    18.12.2019, 20:05
Оценка:  -1
толян04
то гауляйтер едет
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