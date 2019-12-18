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Бабченко выдворили из Израиля

Комментариев: 3
Журналист Аркадий Бабченко сообщил о том, что власти Израиля выдворили его из страны.
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко, который долгое время жил в Украине, а после уехал в Израиль, заявил, что израильские власти его выдворили из страны. Об этом он в среду, 18 декабря, написал на своей странице в Facebook.

Он сыронизировал на эту тему, отметив, что "жизнь опередила мечту", а "мем стал реальностью". Так он прокомментировал слухи, которые до этого обнародовали некоторые СМИ о том, что его депортировали из Израиля, когда соответствующее решение еще не было принято.

"А меня-таки выдворили из Израиля", - написал он.

До этого Бабченко покинул Украину и сообщил о своем намерении жить в Израиле. Однако, обещал вернуться.

Напомним, что 29 мая 2018 года сначала правоохранители сообщили, что российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста. 

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Теги: Израиль, россияне, депортация, Аркадий Бабченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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bertal    18.12.2019, 20:13
Оценка:  -1
bertal
Шо, опять на шею украинцев? Очередной разводящий, мало нам "депутатов"
kapablankas    18.12.2019, 20:10
Оценка:  -1
kapablankas
сам себе режиссер

мне пофиг
толян04    18.12.2019, 20:08
Оценка:  0
толян04
неупокоенный даже на истарической родине не нужен?))
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