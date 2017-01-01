В школе на Одессчине нашли 350 боеприпасов

Боеприпасы времен Второй мировой войны нашли на территории школы. На время работы пиротехников учебный процесс был приостановлен.

В Одесской области на территории школы обнаружили почти 350 боеприпасов ГСЧС

На территории школы в Одесской области изъяли 346 взрывоопасных предметов времен Второй Мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС всреду, 18 декабря.

По состоянию на 13:20 работы по выявлению и изъятию боеприпасов на территории школы в селе Большой Дальник Беляевского района завершены. Среди изъятых боеприпасов: АС калибром 45 мм - 271 единиц.; РГД - 21 единица; подрывники - 54 единиц. Продолжаются работы по обезвреживанию.

Отмечается, что 17 декабря в селе Большой Дальник Беляевского района во время проведения земляных работ на территории школы обнаружено три взрывоопасные предметы времен Второй Мировой войны.

18 декабря, по прибытию к месту чрезвычайной ситуации пиротехники нашли и другие взрывоопасные предметы. Учебный процесс временно приостанавливался.

Напомним, что ранее у жителя Ровно обнаружили 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Мужчину подозревают в попытке убить судью, также проверяется его причастность к другим преступлениям.

Также сообщалось, что на львовском вокзале задержали мужчину со взрывчаткой. У 32-летнего львовянина обнаружили пакет с тротилом весом около 400 граммов и 90 патронов калибра 5,45.

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