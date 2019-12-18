Пашинский вышел. Почему отпустили экс-нардепа

Бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Сергея Пашинского арестовали 7 октября. Но поосле двух месяцев в СИЗО Киевский апелляционный суд отправил его по домашний арест.

Дело против него касается инцидента трехлетней давности. 31 декабря 2016 года поздно вечером недалеко от своего дома в Киевской области Пашинский на дороге выстрелил в местного жителя Вячеслава Химикуса из зарегистрированного пистолета Glock 19.

Вначале действия Пашинского квалифицировали как самооборону, но со сменой власти в стране, у нардепа нашли преступный умысел. Пашинского подозревают в причинении тяжкого телесного повреждения.

Разные показания

Пашинский говорит, что это Химикус бросился на него и ударил по голове бутылкой, так что нардепу пришлось защищаться и открыть огонь.

По словам пострадавшего, он действительно ударил Пашинского бутылкой по голове, но уже после того, как тот наставил на него пистолет. Также Химикус заявил, что предупредительного выстрела не было и что Пашинский стрелял в него сверху, а не из положения лежа.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Адвокаты Пашинского обжаловали это решение. Адвокат Андрей Федур заявил, что не видит причины, которая не позволила бы избрать Пашинскому альтернативную меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Прокуроры были против, но судья согласился с требованием защиты.

Пашинский будет носить электронный браслет и сдал свой загранпаспорт.

Политический фактор

Пашинский свое задержание называл местью Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче. Партия Пашинского Народный фронт назвала арест политически мотивированным "правосудием времен Януковича", а Европейская солидарность Петра Порошенко – "дешевым шоу" новой власти. Пашинский близок с нынешним министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Сам Портнов и не скрывал, что это он стоит за подозрением Пашинскому и именно его люди почти 3 года ведут судебные процессы против экс-нардепа.

Также Портнов угрожал, что следующим в СИЗО посадят бывшего президента Петра Порошенко, против которого он инициировал ряд дел, но этого до сих порт так и не случилось.

Коррупция

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предупреждал, что против Пашинского могут открыть новые производства. Однако, чего они будут касаться - не объяснил. При этом Генпрокурор отметил, что дело о коррупции и хищении средств в оборонной отрасли, а также о злоупотреблении служебным положением, в чем подозревают бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, "имеет определенные связи" с Пашинским.

Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус называл Пашинского теневым бенефициаром компании, которая вытеснила из гособоронзаказа оружие Укроборонпрома во время закупок государством минометов.

По словам Абромавичуса, в гособоронзаказ не попали минометы, которые соответствуют стандартам НАТО. Зато попали минометы, которые принадлежат компании Украинская бронетехника. "То есть, вместо этого, попали не наши предприятия, а предприятия Украинская бронетехника, которое принадлежит прошлому руководителю Комитета по обороне и безопасности Украины господину Пашинскому", - заявил Абромавичус.

Глава Укроборонпрома назвал это конфликтом интересов. Пашинский занимался бизнесом, будучи народным депутатом.

“Фактически Пашинский контролировал сам себя. Он контролировал всех распорядителей бюджетных средств: Минобороны, МВД, Нацгвардию и других, которые закупали военную технику. И на этой волне тотального контроля от Пашинского появляются украинские частные фирмы, которые соответственно становятся одними из крупнейших исполнителей государственного оборонного заказа. Это фирма Украинская бронетехника, Рубин 2017, которые непосредственно связаны с помощниками Пашинского”, - описал ситуацию глава антикоррупционного проекта State Watch Глеб Каневский.

Но из-за коррупции официальных претензий к Пашинскому не было.

Свобода

"Пашинского отправили под домашний арест. Круглосуточный. Полагаю, что избиратели потрясены той мощью, с которой мы обрушились на одиозных фигур предыдущего режима", - с иронией прокомментировал освобождение Пашинского нардеп от Слуги народа Макс Бужанский.