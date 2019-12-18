За пять лет в IT-сфере в четыре раза увеличилось количество женщин

Исследование показало, что женщины теперь составляют почти четверть всех IT-специалистов Украины.

За пять лет количество женщин в украинском IT увеличилось в четыре раза pixabay.com

В украинской IT-сфере в течение последних пяти лет количество женщин выросло в четыре раза - с 9 тысяч специалисток до почти 40 тысяч. Об этом сказано в пресс-релизе компании GlobalLogic в среду, 18 декабря.

Для анализа компания использовала данные из открытых источников и исследования McKinsey, DOU, YouControl, Delo, а также - внутреннюю статистику за 2014-2019 годы. Отмечается, что в Украине 24% IT-специалисток - их доля стабильно растет более чем на 16% в год.

"Большинство из них занимается тестированием программного обеспечения или менеджментом проектов. Доля тесnbhjdobw и женщин на менеджерских позициях по сравнению с мужчинами-специалистами в этих направлениях составляет по 38%, а среди всех разработчиков 11% - женщины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, компания проанализировала данные о гендерном балансе в целом по рынку США и Украины в 2014-2019 годах.

За последние пять лет количество женщин на позиции топ-менеджеров в США увеличилось и достигло 26%. В 2014 году этот показатель составлял 22%. В Украине же, по последним данным, во всех отраслях среди топ-менеджеров порядка 30% женщин.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал о "государстве в смартфоне". Глобальной целью украинской власти является построение страны с хорошо развитой цифровой экономикой, сообщил президент.

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