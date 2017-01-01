В Минске началось заседание ТГК

Это первое заседание трехсторонней контактной группы после встречи нормандской четверки в Париже.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом вечером в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики Беларусь.

"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Это - первое заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске после "нормандского саммита", который прошел 9 декабря в Париже.

Участники ТКГ должны обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров "нормандской четверки": вопрос обмена удерживаемыми лицами, прекращение огня и согласование трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон.

Ранее Киев ответил на обещания немецкого депутата для "ЛДНР", который пообещал поднять вопрос об участии сепаратистов в переговорах в нормандском формате.

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