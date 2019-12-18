Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ельченко объяснил необходимость резолюции ГА ООН по Крыму

Комментариев: 1
Резолюция Генассамблеи ООН должна положить конец нарушению прав человека в Крыму, считает постпред Украины.
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в среду, 18 декабря, заявил, что принятая резолюция должна положить конец нарушению прав человека в аннексированном Россией Крыму, сообщает Крым.Реалии.

По его словам, в Крыму сейчас происходит широкомасштабное нарушение прав человека.

"Четвертый год подряд Генассамблея рассматривает подобные резолюции. Сейчас в Крыму - широкомасштабные нарушения прав человек. Резолюция должна положить конец нарушениям прав со стороны России. Украина отвергает все мантры российской делегации в отношении оккупированного Крыма. Крым был и останется неотъемлемой частью Украины", - заявил он.

В свою очередь, представитель Российской Федерации заявил, что они "гарантируют защиту прав и свобод человека в Крыму", а те страны, которые проголосуют за резолюцию, - "проголосуют против самой России".

Напомним, сегодня, 18 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Крыму. Резолюцию о защите прав человека в Крыму приняли 65 стран, высказались против - 23, воздержались - 83.

Как сообщалось, 9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюцию по Крыму поддержали представители 63 государств-участниц Генассамблеи ООН. Против документа выступили 19 стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Права человека, ООН, Крым, Генассамблея ООН, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
nelci    18.12.2019, 22:25
Оценка:  -4
nelci
Четвертый год ООН рассматривает нарушения в Крыму, и что нарушения прекратились, татарские школы закрыли, нет ,тогда и в следующем году будет подобная резолюция и в последующим и т.д.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь