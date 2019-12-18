Ельченко объяснил необходимость резолюции ГА ООН по Крыму

Резолюция Генассамблеи ООН должна положить конец нарушению прав человека в Крыму, считает постпред Украины.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в среду, 18 декабря, заявил, что принятая резолюция должна положить конец нарушению прав человека в аннексированном Россией Крыму, сообщает Крым.Реалии.

По его словам, в Крыму сейчас происходит широкомасштабное нарушение прав человека.

"Четвертый год подряд Генассамблея рассматривает подобные резолюции. Сейчас в Крыму - широкомасштабные нарушения прав человек. Резолюция должна положить конец нарушениям прав со стороны России. Украина отвергает все мантры российской делегации в отношении оккупированного Крыма. Крым был и останется неотъемлемой частью Украины", - заявил он.

В свою очередь, представитель Российской Федерации заявил, что они "гарантируют защиту прав и свобод человека в Крыму", а те страны, которые проголосуют за резолюцию, - "проголосуют против самой России".

Напомним, сегодня, 18 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Крыму. Резолюцию о защите прав человека в Крыму приняли 65 стран, высказались против - 23, воздержались - 83.

Как сообщалось, 9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюцию по Крыму поддержали представители 63 государств-участниц Генассамблеи ООН. Против документа выступили 19 стран.

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