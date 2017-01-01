Кино от Джулиани. Что нарыл адвокат в Украине

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину по делу об импичменте Трампа.

Пока в Палате представителей США уже начинают голосовать за импичмент Дональда Трампа на американском кабельном телеканале One America News (OAN) вышел фильм его адвоката Руди Джулиани, призванный развенчать дело об импичменте Трампа.

Ради того, чтобы снять фильм Джулиани ездил в Киев, Будапешт и Вену, где пообщался с украинскими политиками.

Помогают личному адвокату американского президента опровергать импичмент бывшие генпрокуроры Украины Юрий Луценко и Виктор Шокин, нардеп Андрей Деркач, бывший сотрудник посольства США в Украине Андрей Телиженко, бывший нардеп Андрей Артеменко и бывший председатель ЦИК Михаил Охендовский.

В анонсе программы их называют "ключевыми украинскими чиновниками", которые рассказали о том, как "Демократическая партия способствовала вмешательству Киева в американские выборы 2016 года".

Он невиновен

"После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду, стоящую за этим импичментом, и показывают, что Дональд Трамп не совершил правонарушений", - начинает Джулиани.

По словам Джулиани, коррупция в 2016 году в Украине была настолько масштабной, что обязанностью Трампа было просить об американо-украинском расследовании. То есть никакого давления, как-будто не было. Это Трамп так сильно переживал за нашу коррупцию.

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. Кроме того, заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", - заявил адвокат американского президента.

Шокин

"Уволенный за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды умер, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов", - так Джулиани характеризует бывшего украинского Генпрокурора.

В расследовании One America News Шокин представлен как безосновательно уволенный генпрокурор, который сейчас вынужден проходить интенсивное лечение из-за загадочного отравления ртутью. Авторы демонстрируют справку из некой австрийской клиники — она якобы свидетельствует о том, что в крови Шокина была обнаружена ртуть в количестве, вчетверо превышающем токсичный уровень.

Шокин в фильме говорит, что расследование по делу Burisma “отлично продвигалось”, пока не стал “вмешиваться” посол США в Украине Джеффри Пайетт — “непрямо, но явно”. “Мне было непонятно, почему посол другой страны пытается вмешаться в расследование суверенного государства”, — заявил Шокин.

Петр Порошенко якобы лично просил экс-главу ГПУ свернуть расследование по Burisma, ссылаясь на требование Джо Байдена, на тот момент вице-президента США. Шокин утверждает, что к этому было прямо привязано выделение 1 миллиарда долларов американских кредитных средств для Украины.

Шокин считает, что давление Байдена на Порошенко из-за дела было единственной причиной его увольнения.

При этом подозрения в коррумпированности самого Шокина в фильме представлены как необоснованные: против него не было открыто ни одного дела, утверждают авторы фильма. Они также критикуют украинские СМИ и антикоррупционные общественные организации, обличавшие Шокина, за якобы необъективность и круговую поруку.

Луценко

"Луценко сражался на восточных границах Украины вместе с женой и сыновьями, отражая атаки российских танков и защищая суверенитет Украины", - именно так представляют Юрия Витальевича в американском фильме.

Бывший генпрокурор вновь озвучил свои давние обвинения, что посольство США пыталось вмешаться в его работу и навязать список "неприкосновенных".

"У меня плохие новости для мадам Йованович. Вот официальное письмо-запрос о сотрудничестве по расследованию дела об отмывании денег. А в Конгрессе она заявила, что ничего не получала. Она лгала", - заявил Луценко и показал на камеру документ за 16 октября 2017 года.

Деркач

Деркач заявляет, что у него есть компромат на Байдена и НАБУ.

"НАБУ контролировалось посольством США. И когда Йованович в Конгрессе назвали чемпионом по борьбе с коррупцией, пол-Украины смеялось. При Йованович и президенте Порошенко коррупции стало еще больше, и даже больше денег украли, чем это делали раньше", - заявил Деркач в интервью Джулиани.

Остальные

Экс-глава ЦИК Михаил Охендовский ставит под сомнение достоверность “черной бухгалтерии” Партии регионов, в которой предположительно фигурировала и его подпись. Из-за этих данных, среди прочего, был осужден за мошенничество и отмывание средств бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Экс-депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко также заверил авторов фильма, что амбарная книга ПР — не более чем фейк.

Бывший сотрудник посольства США Андрей Телиженко в фильме повторил свои прежние утверждения о предполагаемом вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году. Якобы посольство Украины в США тогда пыталось дискредитироватьТрампа и Манафорта в пользу Хиллари Клинтон.