В "ЛНР" заявили, что обмена пленными не будет

Представителям Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось договориться об обмене пленными и открытии новых КПП.

На переговорах в Минске не смогли договориться об обмене пленными АР

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 18 декабря, представители Украины и "ЛДНР" не смогли согласовать обмен пленными. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на представителя ЛНР".

Так, представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева заявила, что обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

Она уточнила, что "ЛНР" и "ДНР" со своей стороны завершили все подготовительные процедуры.

Кроме того, Кобцева заявила, представители Киева и "ЛНР" не смогли обсудить открытие новых КПП на линии соприкосновения в Донбассе.

Позже министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что участники Трехсторонней контактной группы не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР". Об этом Пристайко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, 18 декабря состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Кроме того, заседание подгрупп ТКГ продолжалось более семи часов. Участники ТКГ должны были обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров "нормандской четверки": вопрос обмена удерживаемыми лицами, прекращение огня и согласование трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон.

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