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В "ЛНР" заявили, что обмена пленными не будет

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Представителям Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось договориться об обмене пленными и открытии новых КПП.
На переговорах в Минске не смогли договориться об обмене пленными
На переговорах в Минске не смогли договориться об обмене пленными
АР

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 18 декабря, представители Украины и "ЛДНР" не смогли согласовать обмен пленными. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на представителя ЛНР".

Так, представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева заявила, что обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

Она уточнила, что "ЛНР" и "ДНР" со своей стороны завершили все подготовительные процедуры.

Кроме того, Кобцева заявила, представители Киева и "ЛНР" не смогли обсудить открытие новых КПП на линии соприкосновения в Донбассе.

Позже министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что участники Трехсторонней контактной группы не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР". Об этом Пристайко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, 18 декабря состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Кроме того, заседание подгрупп ТКГ продолжалось более семи часов. Участники ТКГ должны были обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров "нормандской четверки": вопрос обмена удерживаемыми лицами, прекращение огня и согласование трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон.

 

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Теги: донбасс, ЛНР, переговоры в Минске, обмен пленными, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Graddfeydd    18.12.2019, 22:42
Оценка:  +6
Graddfeydd
Без заложников и российских танков эта шелупень (ЛДНР) - пустое место.
ЗовПрироды    18.12.2019, 22:28
Оценка:  -2
ЗовПрироды
ЭТО ШО, НАЧАЛИСЬ УЖЕ ПРАЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И КРЕМЛЕВСКИМИ МАРИОНЕТКАМИ ? ВАУ, КЛОУН ЗЕ СТАЛ 100% ШЕСТЕРКОЙ КРЕМЛЯ.
nelci    18.12.2019, 22:27
Оценка:  -10
nelci
Боятся брать на себя ответственность, а зачем, пусть президенты договариваются, на то они и президенты....
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