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Зеленский отложил введение института уголовного проступка

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Глава государства подписал закон, который на полгода откладывает введение в украинское право понятия уголовного проступка.
Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке введения института уголовного проступка
Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке введения института уголовного проступка
Офіс президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который переносит введение институтауголовного проступка на середину 2020 года. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон О внесении изменений в раздел II Заключительные и переходные положения Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений № 321-IX Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.

"Этот документ переносит на 1 июля 2020 года дату вступления в силу Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений от 22 ноября 2018 года, который предусматривает создание института уголовного проступка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот институт должен был заработать с 1 января 2020 года, однако пока не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел. Поэтому подписанный Президентом закон определяет новую дату введения института уголовного проступка - 1 июля. Это поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений.

Согласно закону, уголовным проступком является деяние, за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, закон об уголовных проступках подписал еще предыдущий президент Петр Порошенко  в апреле этого года.

Перед этим сообщалось, что Рада признала вождение в нетрезвом состоянии уголовным проступком.

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Теги: Уголовные преступления, уголовное дело, закон, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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