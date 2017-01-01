Зеленский отложил введение института уголовного проступка

Глава государства подписал закон, который на полгода откладывает введение в украинское право понятия уголовного проступка.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который переносит введение институтауголовного проступка на середину 2020 года. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон О внесении изменений в раздел II Заключительные и переходные положения Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений № 321-IX Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.

"Этот документ переносит на 1 июля 2020 года дату вступления в силу Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений от 22 ноября 2018 года, который предусматривает создание института уголовного проступка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот институт должен был заработать с 1 января 2020 года, однако пока не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел. Поэтому подписанный Президентом закон определяет новую дату введения института уголовного проступка - 1 июля. Это поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений.

Согласно закону, уголовным проступком является деяние, за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, закон об уголовных проступках подписал еще предыдущий президент Петр Порошенко в апреле этого года.

Перед этим сообщалось, что Рада признала вождение в нетрезвом состоянии уголовным проступком.

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