Пристайко подтвердил неудачу в Минске

Переговорщикам не удалось согласовать списки удерживаемых лиц для обмена до конца года.

На сегодняшнем заседании подгрупп трехсторонней контактной группы (ТГК) в Минске не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, обмена удерживаемых лиц. Об этом вечером в среду, 18 декабря, сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов.

"Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться, нам не удалось на сегодня достичь этого прогресса в Минске... Я проверял, что происходит сейчас - наша группа переговорная рассказывает, что происходит. Того прогресса, который мы с вами хотели бы, он не достигнут", - сказал министр.

Он напомнил, что сегодня Украина планировала получить заверения в том, что будет объявлено новое перемирие.

"Вместе с тем было объявлено, что "давайте будем продлевать перемирие, которое было договорено в июле, и сделаем его лучше", - сказал Пристайко.

"Мы отдельно в гуманитарной подгруппе хотели договориться о том, что до Нового Года обменяются все согласованные на всех согласованных. Есть такой принцип - давайте поменяем всех на всех. Действительно, хорошая идея, но мы столкнулись технически, что списки никак не можем составить и согласовать. Поэтому в тот момент, когда было определенное количество согласованных, решили подвести черту и сказать: давайте хотя бы тех, кого согласовали, то количество обменяем... К сожалению, теперь с этого согласованного списка были отрезан еще небольшой кусочек. Это, опять же, было предложение той стороной, ОРДЛО, которую РФ не смогла, не захотела заставить выполнить договоренности. Сегодня еще не завершены разговоры, они сейчас согласовывают, сколько это все же будет людей", - добавил Пристайко.

Ранее в "ЛНР" также заявили, что представителям трехсторонней контактной группы в Минске не удалось договориться об обмене пленными и открытии новых КПП.

Напомним, 18 декабря состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Кроме того, заседание подгрупп ТКГ продолжалось более семи часов. Участники ТКГ должны были обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров "нормандской четверки": вопрос обмена удерживаемыми лицами, прекращение огня и согласование трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон.

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