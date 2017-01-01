За месяц население Украины сократилось на 20 тысяч
Численность наличного населения Украины на протяжении января-октября 2019 года уменьшилась на 212,5 тысяч человек. Это следует из данных Государственной службы статистики.
По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 ноября 2019 года составляла 41940,7 тысяч человек. Таким образом, за октябрь население сократилось на 19,3 тыс. человек.
"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 54 рожденных", - отмечается в сообщении Госстата.
Напомним, в октябре в Кабмине сообщили, что с начала года украинцев стало меньше на 1,5 млн.
Ранее сообщалось, что в Украине смертность в два раза превышает рождаемость.
Также стало известно количество живущих в Киеве людей. Оно значительно превысило прогнозы.
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