Сотрудников СБУ подозревают в сбыте информации на Донбассе

Фигуранты сбывали сведения о телефонных разговорах, полученных с использованием специальных технических средств.

Сотрудники прокуратуры и Служба безопасности Украины разоблачили деятельность гражданского лица и служащих ГУ СБУ Донецкой и Луганской областей, которые подозреваются в сбыте информации, полученной незаконным путем. Об этом накануне сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"По версии следствия, указанные лица, вероятно, за деньги сбывали сведения о телефонных разговорах, соединениях и телефонных трафиках с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проводились санкционированные обыски по месту жительства и работы фигурантов. Решается вопрос об объявлении должностным лицам подозрения по статьям о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации и нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер (ч.1 ст.359, ч.2 ст.163 УК Украины) и избрания меры пресечения.

В ноябре сообщалось, что сотрудников СБУ задержали за незаконную прослушку. Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составила 9 тысяч долларов.

Ранее сотрудника СБУ задержали на торговле данными о звонках граждан с мобильных телефонов. Одна выписка у него стоила от 2,5 до 5 тысяч гривен.

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