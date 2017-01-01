Итоги 18 декабря: Шаг к импичменту и провал в Минске
Палата представителей поддержала импичмент президента США; переговоры в Минске потерпели неудачу: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей Конгресса США после 11-часовых дебатов утвердила обвинения президента Дональда Трампа в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса в рамках импичмента.
Обе статьи обвинения поддержало парламентское большинство в лице демократов, республиканцы были против.
Теперь обвинительное заключение по импичменту будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс.
Сам Трамп назвал голосование в Конгрессе политическим самоубийством Демократический партии. Он уверен, что его полностью оправдает Сенат.
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму, которая содержит ряд требований к России.
Среди основных призывов к Москве − прекращение политики изменения демографической ситуации на полуострове.
Суд изменил меру пресечения экс-нардепу Пашинскому
Адвокаты бывшего народного депутата Сергея Пашинского добились изменения меры пресечения своему подзащитному.
Суд постановил выпустить экс-нардепа из СИЗО и отправить под круглосуточный домашний арест.
Президент продлил закон об особом статусе Донбасса
Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении на год закона Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
На заседании ТГК в Минске не достигли договоренностей
В Минске состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Участники ТКГ должны были обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, прекращению огня и согласованию трех новых участков разведения сил.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на переговорах в Минске не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, по обмену удерживаемых лиц.
Также Украина планировала договориться о новом перемирии, однако было объявлено о продлении июльского.
Правительство ужесточило пересечение границы с Россией
Кабинет министров принял решение, что с 1 марта 2020 года украинцы будут обязаны использовать загранпаспорт при въезде в РФ.
Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию России.
Рада приняла последнее решение по депутатской неприкосновенности
Верховная Рада приняла законопроект № 2237, которым ограничивается депутатская неприкосновенность.
Согласно документу, нардепы не будут нести юридическую ответственность не только за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах, но и при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.
НАБУ и САП призвали главу государства ветировать данный закон, так как он может снизить эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих нардепов
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