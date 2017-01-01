Итоги 18 декабря: Шаг к импичменту и провал в Минске

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Конгрессе США проголосовали за импичмент Дональду Трампу EPA/UPG

Палата представителей поддержала импичмент президента США; переговоры в Минске потерпели неудачу: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США после 11-часовых дебатов утвердила обвинения президента Дональда Трампа в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса в рамках импичмента.

Обе статьи обвинения поддержало парламентское большинство в лице демократов, республиканцы были против.

Теперь обвинительное заключение по импичменту будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс.

Сам Трамп назвал голосование в Конгрессе политическим самоубийством Демократический партии. Он уверен, что его полностью оправдает Сенат.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму, которая содержит ряд требований к России.

Среди основных призывов к Москве − прекращение политики изменения демографической ситуации на полуострове.

Суд изменил меру пресечения экс-нардепу Пашинскому

Адвокаты бывшего народного депутата Сергея Пашинского добились изменения меры пресечения своему подзащитному.

Суд постановил выпустить экс-нардепа из СИЗО и отправить под круглосуточный домашний арест.

Президент продлил закон об особом статусе Донбасса

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении на год закона Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

На заседании ТГК в Минске не достигли договоренностей

В Минске состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Участники ТКГ должны были обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, прекращению огня и согласованию трех новых участков разведения сил.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на переговорах в Минске не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, по обмену удерживаемых лиц.

Также Украина планировала договориться о новом перемирии, однако было объявлено о продлении июльского.

Правительство ужесточило пересечение границы с Россией

Кабинет министров принял решение, что с 1 марта 2020 года украинцы будут обязаны использовать загранпаспорт при въезде в РФ.

Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию России.

Рада приняла последнее решение по депутатской неприкосновенности

Верховная Рада приняла законопроект № 2237, которым ограничивается депутатская неприкосновенность.

Согласно документу, нардепы не будут нести юридическую ответственность не только за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах, но и при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

НАБУ и САП призвали главу государства ветировать данный закон, так как он может снизить эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих нардепов

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram