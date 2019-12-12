Европарламент призвал премьера Мальты уйти в отставку

События на Мальте представляют долгосрочную угрозу для верховенства закона, демократии и основных прав, считают евродепутаты.

Европарламент в среду 18 декабря принял резолюцию, которая призывает премьер-министра Мальты Джозефа Муската немедленно уйти в отставку. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

За документ проголосовали 581 европарламентариев, против высказались 26, еще 83 – воздержались.

В резолюции выражаются серьезные сомнения в возможности проведения непредвзятого расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галисии, пока Мускат находится при власти.

Европарламент раскритиковал тот факт, что расследование случаев коррупции и отмывания денег, связанные с убийством журналистки Галисии, не продвигаются вперед или даже не запущены.

Поэтому, как отмечается в резолюции, события на Мальте в последние несколько лет представляют долгосрочную угрозу для верховенства закона, демократии и основных прав.

Кроме того Европарламент требует отмены схем гражданства и проживания на Мальте для инвесторов, поскольку они "эффективно продают гражданство ЕС и представляют угрозу усилиям по борьбе с отмыванием денег, борьбе с трансграничной преступностью и целостностью шенгенской зоны".

Ранее в декабре на Мальте активисты ворвались в офис премьер-министра, чтобы требовать немедленной отставки Джозефа Муската на фоне расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галисии.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Позже стало известно, что на Мальте перед судом предстанут три человека, которые подозреваются в убийстве журналистки.

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