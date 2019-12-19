Сутки в зоне ООС: семь обстрелов, ранен боец

Враг открывал огонь из гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 18 декабря, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранен один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 19 декабря.

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Отмечается, что враг использовал гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новолуганское (два раза), Березовое, Водяное, Марьинка (три раза).

С начала нынешних суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ВСУ нет.

Напомним, за сутки 17 декабря на Донбассе сепаратисты совершили семь обстрелов. Тогда погиб один украинских военный.

Также 18 декабря стало известно, что в Марьинке при обстреле сепаратистов из стрелкового оружия был убит гражданский.

Как сообщалось 18 декабря, под Житомиром прошли масштабные военные учения по стандартам НАТО.

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