Солнце и плюсовая температура: какой будет погода 19 декабря

Сегодня в Украине будет достаточно тепло и солнечно.

В Украине 19 декабря ожидается теплый день. Погода решила даже не намекать, что за окном зима. Детальнее рассказали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня, 19 декабря, будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до +12 градусов по Цельсию. Осадков не обещают.

На востоке страны ситуация похожая. На протяжении дня будет достаточно солнечно. Между тем, на улице +5…+8 градусов по Цельсию.

В южной части страны 19 декабря ожидается теплый и солнечный день. На протяжении дня термометр покажет +7…+12 градусов по Цельсию.

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В северной части страны переменчивая облачность. На термометре +5…+9 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня солнечно и сухо. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +9 градусов по Цельсию.

В Киеве без осадков. Будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +6…+8 градусов по Цельсию.

Напомним, во Львове расцвели магнолия и калина. Аномальная температура воздуха повлияла на поведение растений.

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