Помпео посетит Киев в первых числах января - СМИ

Должностные лица Госдепартамента пока не подтвердили планы Помпео по этой поездке.

Визит Помпео в Киев запланирован с 3 по 4 января EPA/UPG

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Украину с официальным визитом с 3 по 4 января.

Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных украинских чиновников.

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“Визит Помпео в Киев запланирован с 3 по 4 января, по словам украинских чиновников. Ожидается, что министр встретится с президентом Украины, добавил один из украинских чиновников, отметив, что встречу активно поддерживает Белый дом”, — пишет издание.

Wall Street Journal отмечает, что должностные лица Госдепартамента в свою очередь не подтвердили планы Помпео по этой поездке.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил информацию о том, что США дали согласие на назначение новым послом Украины Владимира Ельченко.

Он также сообщил, что Украина получила агреманы относительно послов еще нескольких стран.

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Как сообщалось, 18 декабря палата представителей Конгресса США после 11-часовых дебатов утвердила обвинения президента Дональда Трампа в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса в рамках импичмента.

Обе статьи обвинения поддержало парламентское большинство в лице демократов, республиканцы были против.

Теперь обвинительное заключение по импичменту будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс.

Сам Трамп назвал голосование в Конгрессе политическим самоубийством Демократический партии. Он уверен, что его полностью оправдает Сенат.

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