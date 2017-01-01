Помпео посетит Киев в первых числах января - СМИ
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Украину с официальным визитом с 3 по 4 января.
Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных украинских чиновников.
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“Визит Помпео в Киев запланирован с 3 по 4 января, по словам украинских чиновников. Ожидается, что министр встретится с президентом Украины, добавил один из украинских чиновников, отметив, что встречу активно поддерживает Белый дом”, — пишет издание.
Wall Street Journal отмечает, что должностные лица Госдепартамента в свою очередь не подтвердили планы Помпео по этой поездке.
Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил информацию о том, что США дали согласие на назначение новым послом Украины Владимира Ельченко.
Он также сообщил, что Украина получила агреманы относительно послов еще нескольких стран.
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Как сообщалось, 18 декабря палата представителей Конгресса США после 11-часовых дебатов утвердила обвинения президента Дональда Трампа в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса в рамках импичмента.
Обе статьи обвинения поддержало парламентское большинство в лице демократов, республиканцы были против.
Теперь обвинительное заключение по импичменту будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс.
Сам Трамп назвал голосование в Конгрессе политическим самоубийством Демократический партии. Он уверен, что его полностью оправдает Сенат.
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