Дело Шеремета: Заказчик убийства до сих пор не установлен

Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал продвижение расследования резонансного дела об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

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Об этом он рассказал в интервью Фактам.

По словам Геращенко, это было заказное убийство, но органы следствия до сих пор не установили, кто заказчик. Только после этого будет сложена логичная картина происшедшего.

Нас интересует, кто изготовил это устройство. У нас есть подозрение. Ждем, может, этот человек признается.

Еще раз повторю, что мы не знаем их мотивов, не знаем, кто является заказчиком, или же они решили все сделать сами. Хотим в этом разобраться.

Это была сложнейшая многостадийная операция, цель которой — замести следы. Все участники не использовали мобильные телефоны (ведь известно, что многие преступники часто пользуются новыми аппаратами, чистыми SIM-картами). А у этих людей телефонов в тот момент никаких не было, - сказал Геращенко.