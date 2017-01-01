Россия отправила на Донбасс "новогодний гумконвой"
Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации отправило на оккупированную территорию Донбасса очередной так называемый "гуманитарный конвой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
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Как утверждают в российском МЧС, это последняя колона "гуманитарного конвоя", которую отправляют на оккупированный Донбасс в этом году. Колонна пересечет российско-украинскую границу в пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
Как сообщалось за декабрь из РФ в ОРДЛО доставили 3 тыс. тонн горючего. Также на Донбасс из страны-агрессора прибыла колонна военной техники.
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