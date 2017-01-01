Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия отправила на Донбасс "новогодний гумконвой"

Комментариев: 0
Груз пересечет российско-украинскую границу в двух пунктах пропуска.
На Донбасс опять прибыли машины российского "гумконвоя"
На Донбасс опять прибыли машины российского "гумконвоя"
36.mchs.gov.ru

Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации отправило на оккупированную территорию Донбасса очередной так называемый "гуманитарный конвой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Читай также: "Боязно": Россиянка засняла самолеты у границы с Украиной

Как утверждают в российском МЧС, это последняя колона "гуманитарного конвоя", которую отправляют на оккупированный Донбасс в этом году. Колонна пересечет российско-украинскую границу в пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Как сообщалось за декабрь из РФ в ОРДЛО доставили 3 тыс. тонн горючего. Также на Донбасс из страны-агрессора прибыла колонна военной техники.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: гумконвой, Россия, оккупанты, Донбасс, война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь