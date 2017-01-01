Россия отправила на Донбасс "новогодний гумконвой"

Груз пересечет российско-украинскую границу в двух пунктах пропуска.

На Донбасс опять прибыли машины российского "гумконвоя" 36.mchs.gov.ru

Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации отправило на оккупированную территорию Донбасса очередной так называемый "гуманитарный конвой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

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Как утверждают в российском МЧС, это последняя колона "гуманитарного конвоя", которую отправляют на оккупированный Донбасс в этом году. Колонна пересечет российско-украинскую границу в пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Как сообщалось за декабрь из РФ в ОРДЛО доставили 3 тыс. тонн горючего. Также на Донбасс из страны-агрессора прибыла колонна военной техники.

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