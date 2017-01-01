Рынок земли: Аграрный комитет проводит заседание

Аграрный комитет собрался на заседание по вопросу рынка земли.

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики проводит заседание в четверг, 19 декабря, в связи с рассмотрением поправок к проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения №2178-10 перед вторым чтением. Об этом сообщает ресурс УНН.

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Заседание комитета началось около 8:00 утра, с 15-минутным опозданием.

Вчера комитет рассмотрел 192 поправки на заседании которое длилось около 7 часов.

На данный момент комитет прервал заседание и ушел на перерыв.

Напомним, На заседании аграрного комитета подрались депутаты

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