Новый украинский дизель-поезд прошел испытания

КВСЗ начал испытывать новый дизель-поезд ДПКр-3 в начале прошлого месяца.

Новый дизель-поезд для региональных пассажирских перевозок рекомендован к эксплуатации

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Новый дизель-поезд ДПКр-3 для региональных пассажирских перевозок, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ), прошел испытания и рекомендован к эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

17 декабря межведомственная комиссия приняла решение, которым разрешила ввод состава в эксплуатацию. Вскоре состав начнет перевозить пассажиров на маршруте Kyiv Boryspil Express, который сейчас обслуживается с помощью польских рельсобусов PESA 620M.

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В своем решении комиссия заключила, что поезд соответствует действующим нормативным документам и требованиям технического задания. Завод получил разрешение на изготовление опытной партии из 6 поездов по 3 вагона в составе каждого.

Как сообщалось 12 февраля, Китай протестировал первый в мире безрельсовый поезд.

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